Einleitung

Am 18.06.2025 veröffentlicht der Jugendhilfeausschuss der Stadt Köln eine Mitteilung zu einem seit einem Jahr laufenden Projekt des Gremiums zur Neugestaltung des „Informationsschildes für die kommunalen Kölner Spiel-, Bewegungs- und Aktionsflächen“, das wiederum auf einen Beschluss aus dem September 2023 zurückgeht. Ziel des Projekts ist, gemeinsam mit Kölner Kindern und Jugendlichen eine Beschilderung für Kölner Spielplätze zu entwerfen, die sowohl in ihrer grafischen Ausgestaltung als auch ihrer Bezeichnung inklusiver ist als das bestehende Spielplatz-Schild.

Die Mitteilung findet für die Verhältnisse bürokratischer Behördenkommunikation große Resonanz und wird in überregionalen Medien als der Versuch der Stadt Köln diskutiert, Spielplätze im Namen der Inklusion in „Spiel- und Aktionsfläche[n]“ umzubenennen. So wird über ein „Verbot“ des Begriffs ‚Spielplatz‘ ebenso spekuliert wie über sein „Verschwinden“ oder seine „Abschaffung“, zudem kommt es rasch zu Bewertungen wie der als „Gipfel des woken Blödsinns“.

Um die Frage der Bezeichnung von Spielplätzen entwickelt sich hier also in kürzester Zeit ein Diskurs, der nicht allein die Semantik von Stadtentwicklungskonzepten betrifft, sondern auch verschiedene Perspektiven auf das Spiel, das Spielen sowie die ihm zugedachten Räume und Regeln im urbanen Raum aushandelt. Damit eignet sich der Diskurs des Spielplatzes auch, um in der Spielforschung andere Perspektiven auf Fragen zu entwickeln, die normalerweise in Bezug auf digitale Spiele relevant bzw. diskutiert werden. Meine Ausführungen haben drei Ziele: Es geht erstens darum, mit Blick auf die kulturwissenschaftliche Spielforschung und die Game Studies die Figur des Spielplatzes einzuordnen. Zweitens gilt es, die Perspektive der Kölner Stadtverwaltung auf Spielplätze herauszuarbeiten und drittens muss für die Debatten im Anschluss an die Kölner Ankündigung die Frage danach gestellt werden, welche Diskursfunktion der Spielplatz in dieser konkreten öffentlichen Diskussion hat.

Spielplätze – Theorie und Geschichte

Der Spielplatz tritt in Johan Huizingas einschlägigem kulturhistorischen Werk als Teil der häufig zitierten Auflistung auf, mit der Huizinga relativ zu Beginn seiner Arbeit das Argument der räumlichen Begrenzung des Spiels entwickelt und die besonderen Orte des Spiels aufführt. „Jedes Spiel bewegt sich innerhalb seines Spielraums, seines Spielplatzes, der materiell oder nur ideell, absichtlich oder wie selbstverständlich im voraus [sic] abgesteckt worden ist.“ Hier unterstreicht er bereits die Beziehung zwischen Ritual und Spiel: „Wie der Form nach kein Unterschied zwischen einem Spiel und einer geweihten Handlung besteht, d.h. wie die heilige Handlung sich in denselben Formen wie ein Spiel bewegt, so ist auch der geweihte Platz formell nicht von einem Spielplatz zu unterscheiden.“ Schließlich kommt er zur Auflistung der Orte, die er als Spielplätze versteht:

Die Arena, der Spieltisch, der Zauberkreis, der Tempel, die Bühne, die Filmleinwand, der Gerichtshof, sie sind allesamt der Form und der Funktion nach Spielplätze, d.h. geweihter Boden, abgesondertes, umzäuntes, geheiligtes Gebiet, in dem besondere Regeln gelten.

Wir können unterstellen, dass die Stadt Köln im Vergleich eine stärker eingegrenzte Vorstellung des Spielplatzes hat, aber es lohnt sich dennoch, hier Huizinga zu folgen. Der geweihte Boden und der rituelle Raum, die für Huizinga mit dem Spielplatz formverwandt sind und in der Computerspielforschung in Form des Magic Circle das Verhältnis von Spiel und außerspielerischer Wirklichkeit, die Gültigkeit von Spielregeln und einige weitere Fragen problematisieren, hängen mit einer konkreten Form von Ritualen zusammen, die in der anthropologischen Forschung als Übergangsriten bezeichnet werden. Besagte Übergangsriten, die von Arnold van Gennep Anfang des 20. Jahrhunderts untersucht worden sind, markieren in unterschiedlichen Gesellschaften den Wechsel des sozialen Status, beispielsweise Heranwachsend/Volljährig oder Unverheiratet/Verheiratet. Die liminalen Phasen, die die Transition von einer sozialen Position in eine andere begleiten, sind durch je eigene Regeln, durch ihre zeitliche und räumliche Begrenztheit sowie durch ihren herausgehobenen, heiligen Status gekennzeichnet. Deshalb bilden sie für Huizinga eine zentrale Referenz für seine Konzeption des Spiels als quasi-sakraler und streng zeitlich und räumlich begrenzter Kulturform.

Der Spielplatz kann also einerseits verstanden werden als ein vom alltäglichen Leben entrückter Ort des Übergangs, an dem eigene Regeln zeitlich begrenzt Geltung haben. Eine alternative Denkweise des Spielplatzes ist die, die wir als praxeologische oder auch als designtheoretische Perspektive verstehen könnten. In dieser wäre der Spielplatz nicht ein determinierter Ort, der bestimmte gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen hat, sondern einer, der spontan dort entsteht, wo gespielt wird. Nach dieser idealistischen Vorstellung des Spiels als einer subversiven und vereinnahmenden Handlung, wie sie zum Beispiel Miguel Sicart vertritt, ist ein Spielplatz jeder Ort, an dem gespielt wird – potenziell also überall. Designer*innen und auch die Beschäftigten deutscher Behörden sowie die von ihnen beauftragten Architekt*innen stellen sich dann die Frage, wie ein gegebener Raum als Spielplatz ausgestaltet und ausgewiesen werden kann, um Spiel zwar nicht erst zu ermöglichen, aber wahrscheinlicher zu machen. Hier geht es also, vielleicht mit Gibson gesprochen, um die Affordanzen oder die Interaktionsangebote der Spielplätze und Spielgeräte, aber auch, entscheidend für den Fall in Köln, um die Beschilderung oder Kennzeichnung der Fläche. Zugleich, weil Spiel immer eine riskante, eine aneignende Dimension mit sich bringt, müssen diese Überlegungen auch die verschiedenen Normen und Regelungen zur Absicherung und Einhegung des Spiels berücksichtigen. In den Worten Sicarts:

We should worry about how a space is created for facilitating play while complying with the different normative frames in which play takes place. This is a challenge, since norms and regulations are often conservative estimates based on the types of play we deem correct, and often those are based on fear rather than on the potential for play to be an expressive way of being in the world.

Auch Natascha Adamowsky bemerkt in ihrer Skizze einer Kulturgeschichte des Spielplatzes, dass die jüngere Vergangenheit dieser Kindern zugeeigneten Orte, die immer auch „Repräsentation pädagogischer Konzepte“ ihrer Zeit seien, von „Normierungsbemühungen und Sicherheitsbedürfnissen geprägt“ sei. Die Angebote des Spielplatzes als einem normierten und im öffentlichen Raum definierten Ort, so wird es bei Sicart und bei Adamowsky deutlich, richten sich in erster Linie an Kinder. Der Wunsch nach Einschränkung und Sicherheit bezieht sich bei Spielplätzen entsprechend darauf, sie zu verletzungssicheren Räumen für Kinder zu machen und jede unerwartete und möglicherweise riskante Nutzung der Spielgeräte zu antizipieren und im Design zu unterbinden. In Deutschland kommt dazu die Vorschrift, die Spielgeräte regelmäßig vom TÜV prüfen zu lassen und ihre Sicherheit damit unabhängig zu zertifizieren.

Spielplätze als Gegenstände der Kölner Stadtverwaltung

Das Vorhaben des Jugendhilfeausschusses der Stadt Köln zielt nun über diese Absicherungsbestrebungen hinaus auf eine Öffnung von Spielplätzen für neue Nutzer*innen bzw. Spieler*innen. Durch Befragungen von Kindern und Jugendlichen und in Zusammenarbeit mit einer Designagentur hat die Stadt Köln ein neues Schild für Spielplätze entworfen. Damit einher geht eine Erweiterung der Bezeichnung des Spielplatzes in „Spiel- und Aktionsfläche“. In der Mitteilung des Jugendhilfeausschusses heißt es dazu:

Die aktuellen Designs der vorhandenen Schilder, teilweise schon mehrere Jahrzehnte in Gebrauch, sind veraltet und entsprechen nicht der kommunalen Strategie, dass alle stadtweit mehr als 700 Spiel-, Bewegungs- und Aktionsflächen dem geschützten Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum dienen, die Begegnung aller Bürger*innen in ihren Veedeln [= Stadtvierteln; Anmerkung F.R.] fördern und verschiedenen Alters- und Zielgruppen zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten bieten. Insbesondere muss dem erweiterten Inklusionsgedanken, der die Diversität der Nutzer*innen in Rahmen ihres Alters, ihrer kulturellen Hintergründe und möglicher Behinderungen berücksichtigt, Rechnung getragen werden.

Zum Schild selbst sowie zur Umbenennung der Spielplätze schreibt die Stadt folgendes:

Somit entstand eine figürliche, aber fiktive Darstellung von Personen, die sich in Bewegung und Aktion befinden. Hier sind bewusst keine beziehungsweise kaum Rückschlüsse auf das Alter der Personen, aber vor allem auch auf kulturellen Hintergrund und Nationalität oder eventuelle Beeinträchtigungen möglich – Also ein Schild für alle! Um zukünftig dem Anspruch der Kölner Spiel-, Bewegungs- und Aktionsflächen als Begegnungsort für alle junge [sic] Menschen gerecht zu werden, der in der Spielraumplanung 2025 bis 2030 sowie in den Aktionsplänen Kinder- und jugendfreundliches Köln verankert ist, wurde auf den eingrenzenden Begriff ‚Spielplatz‘ verzichtet. Das neue Schild trägt die Überschrift ‚Spiel- und Aktionsfläche‘.

Hier sind verschiedene Ziele aufgeführt, die, wie ich zeigen werde, miteinander in Konflikt stehen. Die Kölner Spielplätze sollen geschützte Räume für Kinder und Jugendliche sein und als inklusive Räume auch Kindern und Jugendlichen mit Behinderung offenstehen. Man erkennt im Vergleich der Beschilderungen hier eine Bewegung hin zur Abstraktion, die, wie die Stadt Köln schreibt, kaum Rückschlüsse auf kulturellen Hintergrund, Nationalität oder Beeinträchtigungen erlaubt. Mit Blick auf das Alter wäre hier allerdings zu konstatieren, dass es offenkundig die Bestrebung gibt, ein größeres Altersspektrum von Kindern bis zu Heranwachsenden auf dem Schild abzubilden. Das passiert in Abgrenzung zum früheren Schild, das eindeutig junge Kinder beim Spiel mit typischen Spielplatz-Installationen zeigt. Die Spiel- und Aktionsfläche soll also als ein urbaner Ort ausgewiesen werden, der sich explizit auch an ältere Kinder und an Jugendliche richtet. Zusammen mit der Veränderung der Bezeichnung zeigt sich hier, dass die Stadt Köln mit Blick auf die Kulturform des Spiels zunächst dem weitverbreiteten Missverständnis erlag, dass es sich beim Spielen um etwas handelt, das ausschließlich Kinder tun oder tun sollten. Die Aktionsfläche in Verbindung mit dem neuen Schild ist also auch als Versuch zu interpretieren, Spielplätze als Orte auszuweisen, die nicht allein dem Kinderspiel, sondern auch Jugendlichen vorbehalten sind.

Dabei allerdings, und hier können wir auf Sicart und Adamowsky ebenso wie auf Huizinga verweisen, müssen die Flächen dennoch stark regulierte Orte bleiben. Sicart verweist auf den Wunsch, das Spiel abzusichern, Adamowsky hebt das „Sicherheitsbedürfnis“ von Eltern und Lehrer*innen in Bezug auf Spielplätze hervor und die Stadt Köln versucht in Ihrer Neubezeichnung der Spielfläche solchen Erwartungen gerecht zu werden. In der Mitteilung des Jugendhilfeausschusses findet sich nämlich auch eine kurzer, aber vielsagender Hinweis zur regulatorischen Situation der neuen Spielflächen:

Da die Schilder lediglich Informationscharakter, aber keine planungsrechtliche Bedeutung haben, ist der in Paragraph 22 Abs.1a Bundes-Immissionsschutzgesetz verankerte Schutz dieser Flächen in Bezug auf Kinderlärm weiterhin gesichert. Auch für die Anwendung der KSO ist die Bezeichnung ‚Spielen‘ weiterhin auf dem Schild erfasst und sichert die Eingriffsmöglichkeiten der Ordnungsverwaltung.

Die Stadt Köln ist hier, möchte ich argumentieren, ebenso interessiert am Begriff des Spielens wie Wissenschaftler*innen und Designer*innen, aber aus einem anderen Grund. Auch Kölner Spielplätze müssen, anders als es die verschiedenen alarmistischen Medienberichte haben vermuten lassen, auch weiterhin „Spielplatz“ heißen, weil die regulatorische Gültigkeit der Kölner Stadtordnung (KSO) an dieser Terminologie hängt. In der Kölner Stadtordnung ist wiederum festgelegt, was auf Spielplätzen erlaubt ist. Interessanterweise ist in der Stadtordnung von „Spiel- und Bolzplätzen“ die Rede – und das seit mindestens knapp 40 Jahren – ohne, dass diese Erweiterung des Begriffs irgendein Echo hervorgerufen hätte, das ich recherchieren konnte. Spiel- und Bolzplätze sind in der Stadtordnung Kölns nun bereits rechtlich Kindern und Jugendlichen zugeeignet, obwohl auch Erwachsenen ausdrücklich das Betreten und Benutzen der Flächen gestattet ist. Die Plätze haben Nutzungszeiten, was angesichts von Huizingas Beobachtung des Spiels als zeitlich und räumlich begrenztem Phänomen Sinn ergibt, im Lichte der von Sicart diagnostizierten Tendenz des Spiels zur Aneignung und Vereinnahmung von Flächen, Objekten und Situationen aber wirkt wie der hilflose Versuch, Anarchie mit Öffnungszeiten zu begegnen. Des Weiteren sind Spiel- und Bolzplätze folgendermaßen reguliert:

(1) Auf den Spiel- und Bolzplätzen sind nur Verhaltensweisen erlaubt, die der Zweckbestimmung dieser Anlagen nicht entgegenstehen. (2) Dementsprechend sind insbesondere verboten: a) das Mitführen von Tieren, insbesondere von Hunden, b) das Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen, c) das Entzünden offener Feuer, d) Mannschaftsspiele von Vereinen oder ähnlich organisierten Gruppen, e) das Zelten und Nächtigen, f) die Benutzung von Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräten sowie der Betrieb von Modellflugzeugen, g) die Lagerung von Abfällen sowie Verunreinigung jeder Art, h) die Durchführung von Veranstaltungen soweit sie nicht als Ausnahme i.S. des § 8 dieser Satzung genehmigt sind, i) der Konsum alkoholischer Getränke und Drogen jeder Art, j) die Beschädigung von Einfriedungen, Pflanzungen und Einrichtungen der Spiel- und Bolzplätze, insbesondere das Bemalen, Besprühen und Bekleben, k) Musikanlagen und Instrumente in störender Lautstärke spielen zu lassen bzw. zu spielen, l) das Grillen außerhalb der eingerichteten Grillplätze, m) das Rauchen (auch von Wasserpfeifen), n) das Fahrradfahren von Jugendlichen und Erwachsenen.

Es geht hier offenkundig darum, das Spiel abzusichern, indem die Räume, in denen es stattfindet, reguliert werden. Mit dem Verbot des Alkoholkonsums, des Rauchens oder der lauten Musik sind aber auch typische Verhaltensweisen von Jugendlichen betroffen, mit denen diese sich in der liminalen Phase des Übergangs zum Erwachsenenalter von ihrer Kindheit distanzieren. Die neue Bezeichnung und Beschilderung der Spielplätze richtet sich also an Jugendliche, während die Regulation und die institutionellen Rahmen der Spielplätze unverändert bleiben und diejenigen riskanten und transgressiven Spielformen zu untersagen suchen, durch die sich die Riten des Übergangs von Kindheit zu Erwachsenenalter auszeichnen.

Reaktionäres Medienecho

Die eingangs erwähnten Medienberichte diskutieren all dies nicht, was wenig überraschend ist, da es ihnen nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern um einen reaktionären Reflex geht. So konzentrieren sie sich erstens auf ein der Veröffentlichung des Jugendhilfeausschusses unterstelltes Verbot des Begriffs Spielplatz, wenngleich rechtlich betrachtet davon keine Rede sein kann. Zweitens geht es um die als Geldverschwendung diskutierte Neubeschilderung, obwohl auch hier bereits eine oberflächliche Lektüre der Mitteilungen der Stadt Köln genügt hätte, um zu verstehen, dass es um einen graduellen Austausch defekter oder unleserlicher Schilder gegen die neu entworfene Beschilderung geht. Damit liegt die Vermutung nahe, dass in dieser Berichterstattung noch ein zweiter Diskurs geführt wird. Meine These lautet, dass hier ein Nebenschauplatz der Cancel-Culture Debatte eröffnet wird, in der – wie Adrian Daub nachweist – diskursiv Sprechverbote imaginiert werden, mit dem Ziel, diejenigen Institutionen oder Personen zu bekämpfen und zu diskreditieren, denen man ein ‚Cancelling‘ – also einen sehr vagen, strategisch immer unbestimmten Eingriff in die (Rede-)Freiheit oder den Sprachgebrauch – vorwirft. Im vorliegenden Fall geht es nicht, wie bei Daub, um Universitäten, die als dezidiert linke Räume konstruiert werden, um ihnen dann die Marginalisierung konservativer Positionen vorzuwerfen, sondern um ‚die Stadt Köln‘ und ihr ‚Verbot‘ des Begriffs Spielplatz.

So titelt selbst der inhaltlich ansonsten sachliche Bericht des Kölner Stadtanzeigers, auf den zudem von den meisten weiteren Berichten verwiesen wird und der damit als zentral für die mediale Auseinandersetzung mit dem Fall gelten kann: „Köln streicht Spielplätze aus dem Sprachgebrauch“. Die Umbenennung von Spielplätzen wird hier zum behördlichen Eingriff in die Alltagssprache umgedeutet, was wiederum das Nachrichtenportal DerWesten in seiner Meldung mit Verweis auf den Kölner Stadtanzeiger als Verbot charakterisiert: „Stadt Köln verbietet Begriff ‚Spielplatz‘“. Das Onlineportal der Bild-Zeitung meldet „Köln schafft das Wort ‚Spielplatz‘ ab“, verknüpft die Rede von der Abschaffung aber zugleich mit dem ergänzenden Kurztitel: „Weil es angeblich Menschen ausgrenzt“, und eröffnet den Artikel mit der rhetorischen Frage: „Kindisch oder zeitgemäß?“ Hier fällt durchgängig eine Sprache der Meldung auf, die der Kölner Initiative mit gespieltem Unglauben begegnet („[…] so schrieb die Verwaltung wirklich […]“) und diese damit im Sinne der Eingangsfrage als kindisch, unernst und unnötig rahmt. Der Bericht von Bild ist zudem der einzige der hier untersuchten Medienbeiträge, in dem eine Stellungnahme eingeholt wird, die allerdings nicht aus der Kölner Stadtverwaltung, sondern vom Oppositionsführer der SPD aus dem Landtag von Nordrhein-Westfalen stammt, der die rhetorische Frage aufwirft, ob man in Köln keine größeren Probleme habe (die zugleich benannt werden und insbesondere den Zustand der Spielplätze in Köln als Missstände anführen). Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betitelt ihren Beitrag zur Debatte: „Verschwindet das Wort ‚Spielplatz‘ in Köln?“ und fragt eingangs, ob die Stadt Köln die Bezeichnung abschaffe. Zudem zitiert die Zeitung eine Stellungnahme der damals amtierenden Oberbürgermeisterin Henriette Reker gegenüber der Deutschen Presseagentur, in der Reker neben ihrer Irritation über das Vorhaben – sie verweist ebenfalls auf in ihrer Wahrnehmung dringendere Probleme der Stadt – auch verwaltungsrechtliche Bedenken zum Vorgang der Umbenennung äußert. Die Berliner Zeitung schließlich widmet dem Vorgang am selben Tag zwei online veröffentlichte Artikel. Der erste Text schildert den Sachverhalt als Meldung und trägt den Titel „Bezeichnung ‚Spielplatz‘ wird in Köln abgeschafft: Das sind die Gründe“, wobei der Untertitel: „Aus Rücksicht auf Inklusion will die Stadt Köln den Begriff ‚Spielplatz‘ abschaffen“ bereits den aus Sicht der Redaktion der Berliner Zeitung wesentlichen Grund anführt. Im Text wird abermals auf „[den] erweiterte[n] Inklusionsgedanke[n]“ Bezug genommen, aber ebenfalls die Frage nach den Kosten des Vorhabens gestellt. Der zweite, knapp 30 Minuten später auf dem Onlineportal der Berliner Zeitung veröffentlichte Beitrag ist ein Kommentar zum Vorhaben der Stadt Köln, der dieses meinungsstark als „Gipfel des woken Blödsinns“ bezeichnet und diesen auf einen „Akt bürokratischen Irrsinns“ zurückführt. Die von der Stadt Köln angestrebte Öffnung ihrer Spielplätze bzw. Spielflächen für verschiedene Altersgruppen wird in dem Kommentar als ein Angebot für „alle diejenigen, die vielleicht im Alter von 50 oder 60 Jahren noch den dringenden Wunsch verspüren, auf Klettergerüsten oder Rutschen ihre Fitness zu testen“ ins Lächerliche gezogen, womit die Berliner Zeitung neben einem typischen Beitrag für die medialen Empörungsdynamiken, die Daub analysiert, auch einen Beleg für ihre pädagogisch überaus konservative und begrifflich beschränkte Vorstellung dessen liefert, was Spielen (auf Spielplätzen) bedeuten kann und wer legitimierweise spielt oder spielen sollte.

In der Zusammenschau all dieser Beispiele wird deutlich, dass die behördliche Umbenennung der Kölner Spielplätze, wenngleich sie, wie von der Stadt selbst herausgestellt, regulatorisch und rechtlich konsequenzlos bleibt, einen medialen Widerhall als Verbotsdebatte auslöst. Streichung, Verbot, Abschaffung, Verschwinden lauten die Begriffe in den Überschriften; und kritisiert wird nicht etwa das wenig durchdachte und mit Blick auf die tatsächliche Öffnung der Spielflächen weitgehend irrelevante Konzept, sondern ein unterstellter Eingriff in den Sprachgebrauch, in dem der Jugendhilfeausschuss der Stadt Köln als eine Institution charakterisiert wird, die Wörter zu verbieten sucht. In der resultierenden Debatte wird insbesondere der Gedanke der Inklusion, mit dem das neue Design der Schilder sowie die Umbenennung der Spielplätze begründet wird, zur Angriffsfläche. Die übergriffige Verbotspolitik der Stadt Köln, so der Tenor der Berichterstattung speziell der Bild-Zeitung sowie der Berliner Zeitung, legitimiere sich durch den Verweis auf Inklusionsmaßnahmen. Zugänglichere Spielplätze und -flächen werden auf diese Weise mit Sprech-, mindestens aber Begriffsverboten und mit exzessiven Kosten (für eine Neubeschilderung) assoziiert und damit diskreditiert. In Köln führte die Debatte letztlich dazu, dass die geplante Umbenennung von Spielplätzen in Spiel- und Aktionsflächen zurückgenommen wurde, während die Stadt am neuen Design der Beschilderung festhält und diese sukzessive durch Austausch alter Schilder in Umlauf bringt, wie der WDR berichtet.

Schluss – Spielplätze und ihre Un/Zugänglichkeiten

Abschließend sind damit einigen Anmerkungen zur Zugänglichkeit von Spielplätzen – hier im breitesten Sinne als Orte des Spiels verstanden – geboten. Die Initiative der Stadt Köln sowie die Reaktionen darauf sind weniger eine amüsante Anekdote zu den wortwörtlichen Schild-Bürgerstreichen exzessiver Bürokratie, sondern sie machen deutlich, wie auch das Konzept des Spiels auf verschiedenen Ebenen in Fragen der Un/Zugänglichkeit verstrickt ist.

Die Stadt Köln will Spielflächen neu beschildern und anders bezeichnen, um ihre Zugänglichkeit zu steigern – denn nichts anderes meint Inklusion. Sowohl für Spielende mit Behinderung wie auch für Jugendliche oder auch erwachsene Bürger*innen. Dabei aber soll die Spiel- und Aktionsfläche regulatorisch weiterhin Spielplatz bleiben, um die Absicherung und den Schutz zu gewährleisten, die man erstens von Räumen erwartet, in denen sich Kinder aufhalten, und die zweitens die exzessiven und transgressiven Dimensionen des Spiels und des Spielens kontrollieren sollen. Die sich daraus ergebenden Zielkonflikte werden aber nicht Gegenstand einer öffentlichen Debatte, weil diese stattdessen um die Imagination einer Verbotskultur unter dem Vorwand der Inklusion kreist und darauf zielt, dieses Projekt von vornherein zu diskreditieren. Hier lassen sich Bezüge zur akademischen Spielforschung herstellen, in der sich die Frage der Inklusion und der Zugänglichkeit insbesondere vonseiten feministischer und postkolonialer Perspektiven stellt, die nicht nur mit Blick auf digitale Spiele danach fragen, für wen eigentlich die Einladung zum Spielen und zum Betreten von Spielräumen gilt und wessen Spielen dort ermöglicht und geschützt wird. In der feministischen Kritik digitaler Spiele und ihrer Repräsentationspolitiken sowie ihrer Vermarktung und der damit korrespondierenden Spielkulturen wird auf die patriarchalen Ausschlüsse dieser Medienpraktiken hingewiesen, die Spielerinnen ebenso wie queere Spielende immer schon als das Andere, als Störung und als ‚fake gamer‘ begreifen. Die postkoloniale Spielforschung zentriert hingegen die asymmetrischen Machtdynamiken, durch die sich Spiele immer auszeichnen können und in denen insbesondere marginalisierte Spieler*innen Gefahr laufen, vom freiwillig partizipierenden Subjekt des Spiels zu dessen Objekt zu werden. Zuletzt wird auch die Zugänglichkeit der Infrastrukturen und der Hardware digitalen Spielens problematisiert und aus den Disability Studies darauf hingewiesen, dass auch normalisierte Controller-Designs Ausschlüsse produzieren.

Dieser kursorische Überblick über die jüngeren Perspektiven der Spielforschung macht deutlich, dass es sich bei der hier diskutierten Kontroverse gerade nicht um einen kuriosen Einzelfall exzessiver behördlicher Regulation oder übertrieben ‚woker‘ Stadtplanung handelt, sondern um eine weitere Instanz derjenigen medialen Empörungswellen, die mindestens seit Gamergate regelmäßig auf Versuche folgen, die Unzugänglichkeiten und die Ausschlussmechanismen von (digitalen) Spielen und ihren Räumen anzusprechen. Der Unterschied besteht hier erstens darin, dass Tageszeitungen und nicht etwa soziale Netzwerke die Medien der Empörung sind, wenngleich sich eine ergänzende Analyse der Diskussion der Berichte auf den gängigen sozialen Plattformen anbieten würde. Diese Verschiebung macht die Debatte unmittelbar anschlussfähig an die von Daub analysierten Dynamiken der Angst vor Cancel Culture, die sich inzwischen eher im Feuilleton denn in den Feeds sozialer Netzwerke abspielt. Zweitens ist mit dem wortwörtlichen Spielplatz ein Ort des Spielens Gegenstand der Debatte, dem in der hauptsächlich mit digitalen Spielen befassten Spielforschung nur ein marginaler Stellenwert zukommt, obwohl sich einige ihrer zentralen Fragen spätestens seit Huizingas Arbeit auch an Spielplätzen und ihren (Un-)Zugänglichkeiten erörtern lassen.

Die Ausführungen zur Debatte um die Bezeichnung und Beschilderung von Spielplätzen in Köln verdeutlichen anhand einer begrenzten Fallstudie, wie die Frage der Zugänglichkeit von Spielräumen erstens mit den regulatorischen Praktiken deutscher Behörden kollidiert und sich aus dieser Kollision zweitens eine Dynamik entwickelt, die im Sinne von Ängsten vor ‚Cancel Culture‘ für reaktionäre Empörung anschlussfähig ist. Dabei ist zu zeigen, dass das Spielen sich als widerständige Praktik auch für die städteplanerischen Bestrebungen der Ausweisung von ihm zugeeigneten Flächen erweist. Und es wird im Kontext einer Einordnung der medialen Resonanz auf das Kölner Projekt klar, dass Spiele und ihre Räume immer schon verstrickt sind in Praktiken des Ein- und Ausschlusses und sich damit die Frage, für wen Spielräume gestaltet sind und wessen Spielen darin ermöglicht und geschützt werden soll, nicht erst in den vergangenen Jahren mit Blick auf digitale Spiele stellt.

Medienverzeichnis

Texte

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Berliner Zeitung: Bezeichnung „Spielplatz“ wird in Köln abgeschafft: Das sind die Gründe. 02.07.2025. https://www.berliner-zeitung.de/article/spielplatz-wird-in-koeln-abgeschafft-das-sind-die-gruende-fuer-die-neuen-schilder-2338382 [16.10.2026].

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Abbildungen

Abbildung 1: Michael Musto (2021) Spielplatz Schild Von-Sandt-Platz Köln (Wikimedia Commons).

Abbildung 2: Stadt Köln (2025): Informationsschild Spiel- und Aktionsfläche.

Artikelbild: Ausschnitt aus Abbildung 2

Acknowledgments

Ich danke Franziska Ascher und Laura Laabs aus dem Herausgeber*innen-Team für ihr gründliches Lektorat und die zahlreichen hilfreichen Anmerkungen zum Text und seinem Titel.