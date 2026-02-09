CfP: 30 Jahre Pokémon – Medienwissenschaftliche und -didaktische Perspektiven auf den international erfolgreichsten Medienverbund [15.03.2026]

Anlass und Zielsetzung

Im Jahr 2026 feiert das transmediale (Medien-)Phänomen Pokémon sein 30-jähriges Jubiläum. Was 1996 mit einem Game-Boy-Spiel begann, hat sich über Anime-Serien, Sammelkartenspiele, Merchandise und Kinofilme zu einer der weltweit bekanntesten Popkulturmarken entwickelt. Bemessen am Gesamtumsatz handelt es sich bei Pokémon um das erfolgreichste Medien-Franchise aller Zeiten – mit deutlichem Abstand zu weiteren Medienverbünden wie Mickey Mouse & Friends, Star Wars oder The Wizarding World (Harry Potter). Dabei dürfte der Erfolg von Pokémon u. a. darin begründet liegen, dass die unterschiedlichen Komponenten des Medienverbundes häufig genreprägende Wirkung entfalten und sich immer wieder neu erfunden hat. Dies zeigte sich in den letzten Jahren eindrücklich an Mobiles Games wie der Augmented Reality App Pokémon GO, die im AR-Gaming-Bereich den Weg für eine neue Generation immersiver Medienerfahrungen ebnete, Gacha-Games wie Pokémon Masters EX, intergenerativen Video Streams auf Twitch oder körperbezogene Apps wie Pokémon Sleep.

Anlässlich des Jubiläums möchte das geplante Themenheft Beiträge versammeln, die das Franchise in seiner ganzen Breite untersuchen und Perspektiven aus den Medienwissenschaften und den Game Studies sowie der Mediendidaktik miteinander ins Gespräch bringen. Eine mediendidaktische Perspektive ist dabei insofern zentral, als Pokémon seit seinen Anfängen ein Lern- und Sozialisationsraum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene darstellt. Das Franchise begleitet mittlerweile mehrere Generationen, die mit unterschiedlichen medialen Formaten – vom Sammeln und Tauschen über strategisches Spielen bis hin zu gemeinschaftlichen Videospiel-Erlebnissen – aufgewachsen sind oder weiterhin aktiv daran teilnehmen. Diese vielfältigen Ausdrucksformen eröffnen Potenziale für medienbezogene Bildungsprozesse. Ziel ist es daher, Pokémon nicht nur als Gegenstand medienwissenschaftlicher und ludologischer Analysen zu betrachten, sondern auch seine Bedeutung für die Medienwelten verschiedener Altersgruppen sowie für formale und informelle Lernkontexte zu reflektieren.

Mögliche Fragestellungen

Das geplante Sonderheft ist damit an der Schnittstelle von Medienwissenschaft und Mediendidaktik verortet. Die folgenden Themenfelder sind als ein Spektrum möglicher Fragestellungen zu verstehen, das von interessierten Beiträger:innen gerne um zusätzliche Fragestellungen erweitert werden darf. Interdisziplinäre Ansätze werden ausdrücklich begrüßt.

Medienwissenschaftliche Perspektiven

Transmedialität:

Wie funktioniert das Pokémon-Franchise als transmediales Erzählgefüge? Welche Dynamiken entstehen im Zusammenspiel von Videospielen, Anime, Manga, Sammelkarten, Mobile Games und Onlineplattformen?

Inwiefern bilden sich innerhalb des Franchises spezifische Spielästhetiken und Genrekonventionen aus? Wie verändern sich Spielmechaniken, Spieler*innenrollen und Progressionssysteme über die verschiedenen Versionen des Spiels hinweg?

Welche kulturellen Codierungen und Diskurse spiegeln sich in Pokémon-Designs, Namensgebungen, Typologien und Übersetzungspraktiken?

Wie artikulieren sich Pokémon-Fans in digitalen Öffentlichkeiten (z. auf Discord, Twitch, TikTok)? Welche Formen von Partizipation, Kreativität und Zugehörigkeit entstehen dabei? Welche Fandom-Cultures und (Schreib-)Praktiken lassen sich ausmachen?

Inwiefern wirkt Pokémon als Speicher kollektiver Medienerfahrungen? Wie manifestieren sich nostalgische Bezugnahmen, Retrotrends oder generationsübergreifende Rezeption?

Mediendidaktische Perspektiven

Pokémon als Gegenstand informellen Lernens:

Welche informellen Lernprozesse (z. kollaboratives Problemlösen, Sprachreflexion) lassen sich in der Auseinandersetzung mit Pokémon nachzeichnen?

Welche Anschlussmöglichkeiten bietet das Franchise für didaktische Kontexte, etwa zur Förderung von Medienkritik, ästhetischer Wahrnehmung oder literarischer Kompetenz?

Inwiefern kann das mediale Ökosystem Pokémon exemplarisch für die Gestaltung immersiver und spielbasierter Lernumgebungen stehen?

Welche Chancen und Spannungsfelder ergeben sich durch die Integration popkultureller Medien wie Pokémon in Bildungsdiskurse? Wie lässt sich ein reflektierter Umgang mit populären Medien in Lehr-Lern-Prozessen fördern?

Wie kann Pokémon genutzt werden, um Fragen nach Mediennutzung, Plattformökonomien, Datafication und partizipativer Kultur kritisch zu adressieren?

Einreichung von Abstracts / Weiterer Zeitplan

Bei Interesse senden Sie bitte ein Abstract mit maximal 300 Wörtern bis zum 15.03.2026 an paidia@germanistik.uni-muenchen.de. Da alle Vorschläge im Blind-Peer-Review-Verfahren gesichtet werden, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Textdokument anonymisiert ist und Ihre Kurzvita in einem separaten Dokument (ca. 500 Zeichen) beiliegt.

Die Beiträge sollen einen Umfang von maximal 40.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, exkl. Literatur) nicht überschreiten. Bitte verwenden Sie dabei ein bearbeitbares Dateiformat (.doc, .docx, .odt). Weitere Informationen zur Manuskriptgestaltung (Stylesheet) erhalten Sie von uns nach Annahme des Abstracts.

Sie bekommen von uns voraussichtlich Rückmeldung zum Abstract bis zum 01.04.2026.

Einsendeschluss für die vollständigen Beiträge ist der 31.08.2026.

Die Veröffentlichung der Beiträge ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an die Herausgebenden der Sonderausgabe:

Dr. Laura M. Lewald-Romahn (Münster) - laura.lewald-romahn[at]uni-muenster.de

Dr. Florian Hesse (Jena) - florian.hesse[at]uni-jena.de

Artikelbild © Laura M. Lewald-Romahn