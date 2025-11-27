​​​Kreative Sims: Zwischen Normalisierung und Konstruktionen des Extraodinären

Zur Kreativität

Schon in der ersten Version der Lebenssimulation ​​Die Sims​ (Maxis 2000)​ aus dem Jahr 2000 erscheint Kreativität neben weiteren als eine Fähigkeit der ​Spielfiguren (im Folgenden: Sims)​, die durch bestimmte Tätigkeiten ausbaut werden​ ​​kann​.

​​Bei Betrachtungen des Kreativitätsbegriffs lässt sich zwar keine einheitliche Definition ableiten, jedoch bestehen Übereinstimmungen hinsichtlich der Betonung des Neuen. Kreatives Potenzial kann grundsätzlich bei jedem Menschen aktiviert und weiter ausgebildet werden, und es durchzieht „innovierende Leistungen in allen Lebensbereichen“. ​​​Reckwitz geht ebenfalls auf den Aspekt des Neuartigen ein und führt aus, dass „Kreativität auf die Hervorbringung von Neuem als bevorzugtem Dauerzustand und zugleich auf eine ästhetische, nach dem Modell des Künstlers gedachte Aktivität [verweist]“, wobei die Produktion des Neuen somit nicht als einmalig, sondern als kontinuierlicher, dauerhafter Prozess verstanden wird. Eine Beschränkung auf die rein technische Herstellung von innovativen Produkten würde dabei zu kurz greifen. Denn hinzukommt „die sinnliche und affektive Erregung durch das produzierte Neue“, indem das Neue mit „Lebendigkeit und Experimentierfreude“ assoziiert wird, während die Produzierenden als schöpferisches Subjekt, verglichen mit Künstler*innen, erscheinen.

Vieles deute nach Reckwitz darauf hin, dass spätestens seit den 1980er Jahren das normative Modell der Kreativität sowie damit verbundene Praktiken, die darauf abzielen, das vermeintlich flüchtige Moment der Kreativität zu institutionalisieren, den Kern westlicher Kulturen erreicht und dort eine dauerhafte Verankerung gefunden haben. Das kreative Selbstverständnis in der spätmodernen Gesellschaft reduziert sich nicht nur auf den Arbeitskontext, sondern durchdringt sämtliche Lebensbereiche bis in die private Lebenswelt in Form von Selbstentfaltung und der persönlichen Weiterentwicklung des Individuums (u.a. in Beziehungen, der Freizeit, Konsumstilen und Selbsttechniken).

Dabei ist eine Umkehrung zu beobachten: Ideen und Praktiken von früheren Subkulturen und Gegenbewegungen sind in die kulturelle und gesellschaftliche Hegemonie eingegangen, wobei das ursprüngliche, antikapitalistische kreative Ideal nun in Arbeits-, Konsum- und Beziehungsformen integriert wurde. Reckwitz geht der These von der „Ausbildung eines ebenso heterogen wie wirkungsmächtigen Kreativitätsdispositivs“ nach, das sich seit den 1970er Jahren entwickelt hat und verschiedenste gesellschaftliche Bereiche und deren Praktiken im Sinne des Kreativitätsimperativs umgestaltet: von der Erziehung über die Arbeits- und Konsumwelt bis hin zum Sport. Nach Reckwitz enthält „Kreativität […] in spätmodernen Zeiten dabei eine Dopplung von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ, von subjektivem Begehren und sozialer Erwartung“.

So hegt man einerseits den Wunsch, kreativ zu sein, anderseits ist dies als Leistung gewissermaßen obligatorisch geworden. Die Universalisierung des Kreativen gekoppelt mit dem Leistungsanspruch führt zu einer paradoxen Konsequenz: Zwar gilt Kreativität grundsätzlich als Eigenschaft aller, allerdings wird diese keineswegs von allen erreicht. Reckwitz führt aus, dass diese „universalistische Beschreibung, der zufolge jeder bereits kreativ ist, […] an den kreativen Imperativ gekoppelt“ wird und demnach jedes Individuum angehalten ist, „kreativ zu werden und es auf Dauer durch fortgesetztes Bemühen zu bleiben.“

Dies hat zur Folge, dass kreative Leistungen zur sozialen Integration​ führen​, während entsprechende Defizite soziale Herabsetzung sowie Marginalisierung bewirken: Die Verantwortung für die ungenügende Nutzung und Realisation des eigenen kreativen Potenzials werde dem Individuum selbst zugeschrieben, was dieses Leistungsprinzip mit sozialen Inklusions- und Exklusionsmechanismen verknüpft.

Fähigkeiten, Merkmale und Bestrebungen

Darauf aufbauend soll im Folgenden beleuchtet werden, inwiefern D​​ie Sims 4 (​Maxis ​2014) Kreativität innerhalb des spielspezifischen Rahmens normiert, indem diese nicht nur messbar gemacht, sondern auch auf Leistung und Fortschritt ausgerichtet wird. Daneben werden potenzielle Spannungen zwischen kreativer Entfaltung und der Logik des Spiels diskutiert. Angesichts der Komplexität des Spiels und seiner Erweiterungen kann diese Untersuchung nur anhand ausgewählter Beispiele ein Schlaglicht auf den Themenkomplex der Kreativität werfen.

Das Hauptwirkungsfeld der Lebenssimulation Die Sims 4 bilden mehrere Nachbarschaftswelten sowie der individuelle Wohnraum, der durch einen Klick auf ein bestimmtes Haus bzw. Grundstück angezeigt wird. Das Spiel wurde der US-amerikanischen Gesellschaft nachempfunden und ist im Einzelspieler-Modus verfügbar. Spielenden kommt eine ‚gottähnliche‘, schöpferische Rolle zu, ​da sie individuelle Sims​ erstellen können und anschließend auch für diese verantwortlich sind. So ist es ihre Aufgabe, den Sims einen Job zu suchen, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen und sie per Klick in der Regel so zu steuern, dass ihr Alltag möglichst erfolgreich organisiert wird. Welchen konkreten Zielen, Neigungen und Aktivitäten die Sims in der Lebensgestaltung nachgehen, bleibt den Spielenden vorbehalten. Durch die beschränkte Zeit eines Tages und die Vielzahl der Bedürfnisse erweist es sich gemäß des Spielprinzips als sinnvoll, die Tätigkeiten möglichst effizient zu organisieren.

Demgemäß kann der Zeitrahmen strategisch genutzt werden, um verschiedene Bedürfnisse oder Aufgabenfelder gleichzeitig abzudecken. wobei der berufliche oder familiäre Erfolg von der Wechselwirkung verschiedener Faktoren, wie z. B. der Zufriedenheit des Sims, den ausgebildeten Fähigkeiten, Freundschaften und nicht zuletzt vom Geld​​ abhängt.

Während der erste Teil der Sims​-Reihe​ aus dem Jahr 2000 noch verhältnismäßig wenige Fähigkeiten beinhaltete, darunter Kreativität, Charisma, Logik und Kochen, wurden im Zuge der Weiterentwicklung der Spielreihe zahlreiche neue Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Vertiefung dieser ergänzt und ausdifferenziert – etwa durch Add​-​ons und weitere​ ​Basisspiele bis zur aktuellen Version von Die Sims 4. Heute sind die Fähigkeiten im Spiel breit gefächert und umfassen kreative, physische, kognitive sowie soziale Aspekte.

Zeit und vor allem Geld bilden dabei grundlegende Ressourcen: „In Die Sims 4 werden ökonomische Denkweisen belohnt, da mehr Geld im Spiel automatisch mehr Möglichkeiten bedeutet“. So müssen die Sims ihren Lebensunterhalt verdienen, und damit stellen sowohl der Alltag mit verschiedenen Ausgaben als auch die berufliche Laufbahn vielfältige Anforderungen an sie. Insbesondere für das Erreichen persönlicher sowie beruflicher Ziele müssen kontinuierlich neue Fähigkeiten erlernt oder vorhandene weiter ausgebaut werden.

Zur Verbesserung der Fähigkeiten ihrer Sims können Spielende sie Aktionen ausführen lassen, die an spezielle Gegenstände gekoppelt sind: Ein Spiegel, an dem der Sim einen Vortrag in Eigenregie hält, verbessert auf diese Weise rhetorische Kompetenzen, während Schachspielen logisches Denken unterstützt. Einige Fähigkeiten sind im Bereich Kreativität angesiedelt, der von Beginn der Reihe an bis zur aktuellen Spielversion fester Bestandteil des Gameplay ist. Anders als in früheren Spielversionen findet sich Kreativität als Fähigkeit in Die Sims 4 ausschließlich bei Kindern wieder, bei (jungen) Erwachsenen hingegen als übergeordnetes Bestreben und Merkmal, was nachfolgend weiter ausgeführt wird. Die mit der Kreativität verbundenen Fähigkeiten Erwachsener verweisen dagegen auf Schwerpunktsetzungen und konkrete Tätigkeiten (z. B. Schreiben, Gitarrespielen, Malen), ebenso auf entsprechende Gegenstände, die zum Aufbau jener Fähigkeiten unerlässlich sind und käuflich erworben werden müssen. Teurere Objekte schneiden im Vergleich zu günstigeren i. d. R. besser ab, da sich der höhere Preis eines Gegenstands auch auf seine Funktionalität und Effizienz im Hinblick auf die ihm zugeordneten Fähigkeiten oder ​​Bedürfnisse auswirkt.

Bereits während der Erstellung eines Sims können Spielende dessen Neigungen, Merkmale und Interessen so koordinieren, dass eine Affinität zu kreativen Handlungen entsteht und damit schnellere Lernerfolge erreicht werden können. Ebenso besteht die Möglichkeit, Abneigungen gegenüber bestimmten kreativen Tätigkeiten festzulegen, die infolgedessen im Spiel, dem so genannten Live-Modus, eher vermieden oder ungern ausgeübt werden.

„Kreativität“ bzw. „Kreativ“ wird, wie erwähnt, im Rahmen der Erstellung eines erwachsenen Sim in den Bereichen „Bestreben“ und „Merkmal“ aufgeführt. Bei ​​Bestrebungen handelt es sich um Lebensziele, während Merkmale Eigenschaften unterschiedlicher Kategorien darstellen. Art und Anzahl der Bestrebungen und Merkmale variieren, abhängig davon, ob ein Sim im Kindes- oder Erwachsenenalter erstellt wird. So kann zum Beispiel ein erwachsener Sim immer nur einem Bestreben nachgehen. Nach dessen Abschluss kann er allerdings ein Neues wählen. In einer Art Cluster können diese ausgesucht und angepasst werden, was schließlich in ihrer Kombination die Persönlichkeit​ des Sim​s mit seinen Vorlieben sowie Abneigungen prägt.

Das Bestreben „Kreativität“ umfasst​​ im Basisspiel ausgenommen künstlerisch-musische Ziele: Es ermöglicht die Wahl zwischen einer musikalischen („Musikalisches Genie“) oder literarischen Ausrichtung („Bestseller-Autor“) sowie der bildenden Kunst („Herausragender Maler“). Die beiden Letzteren implizieren das Bonusmerkmal „Grübler“ (siehe Abb. 1). Dazu heißt es im Spiel: „Grübler verbessern ihre Fähigkeiten schneller, wenn sie inspiriert sind“. Die dabei im Spiel integrierten Bezeichnungen enthalten Begriffe wie „Bestseller“, „herausragend“ und „Genie“, welche auf außergewöhnliches Talent und extraordinäre Fähigkeiten nach der „soziale[n] Logik des Besonderen“ hindeuten, ​​die es für einen Sim bei Auswahl des Bestrebens offenbar zu erreichen gilt.

Der Verweis auf den Grübler, der zugunsten eines schnelleren Kompetenzaufbaus möglichst den Zustand „inspiriert“ erlangt, erinnert an die kreativen und gleichsam schwermütigen Züge des Melancholikers

​ . ​

Ab dem 16. Jahrhundert, zur Zeit der Renaissance

​ , ​

kam die Verknüpfung des einst negativ konnotierten melancholischen Temperaments mit der Persönlichkeit des (männlichen) Künstlers auf, dem herausragende Fähigkeiten und göttlich-schöpferische Züge zugeschrieben wurden. Diese Verbindung zwischen Inspiration, Melancholie und Genie schrieb sich im 19. Jahrhundert fort: mit der Idealisierung des Leidens sowie dem Genie-Mythos, der bis heute nachhallt.

Ein ähnliches Bild zeichnet auch die Beschreibung des emotionalen Merkmals „Kreativ“ in die Sims 4, die dabei auf die Notwendigkeit eines kreativen Individuums, sich entsprechend zu betätigen und auszudrücken, verweist: „Diese Sims sind häufig inspiriert, können mit anderen kreativen Ideen teilen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie eine gewisse Zeit nicht kreativ sind“. Anhand der Informationen und Hinweise wird zudem deutlich, dass mit der jeweiligen Auswahl Auswirkungen auf die Zufriedenheit eines Sims und somit Verpflichtungen Spielender verbunden sind.

Zur Förderung und Messbarkeit von Kreativität

Die Möglichkeiten, kreativitätsfördernde Fähigkeiten zu steigern, sind dadurch begrenzt, dass sie nur in der Interaktion mit bestimmten Objekten ausgeübt werden können. Zu diesen zählen zum Beispiel verschiedene Musikinstrumente, wie ein Klavier, eine Gitarre oder die Staffelei. Die verfügbaren Handlungsoptionen, zum Beispiel an einer Staffelei, erscheinen Spielenden als Auswahlmenü nach einem ​​Klick auf den Gegenstand (siehe Abb. 2). Abgesehen von der Handlungsanweisung und dem Initiieren des Malens eines z. B. ​„​[g]roßen klassischen Gemäldes​“​ können Spielende – außer der zeitlichen Beschleunigung – keinen weiteren Einfluss auf die Bildentstehung nehmen und bleiben in einer beobachtenden Rolle. Die Motive sind vorgegeben und variieren nach ​Fähigkeitsl​evel​ der Spielfigur​. Das Spiel erlaubt allerdings mit der Option, nach einer Vorlage zu malen, etwas mehr gestalterische Freiheit, da hier individuelle Bildausschnitte der Spielumgebung fotografiert und anschließend von einem Sim gemalt werden können.

Wenngleich vorwiegend das Hauptspiel thematisiert wird, soll im Folgenden zudem das 2024 erschienene

Atelier-Set

Erwähnung finden.

​ Es handelt sich dabei um ein kostenpflichtiges Add-on für das Spiel, ​

​ das ​

die Ausstattung für ein Kunstatelier beinhaltet und bei dessen Gestaltung besonderer Wert auf die Darstellung der Spuren des freien kreativen Schaffens gelegt wurde.

​ Die ​

Einrichtungsgegenstände

​ des Add-ons ​

​ haben verschiedene ​

Texturen

​ , die ausgewählt werden können: ​

Neben gewöhnlichen einheitlichen Farben und Strukturen weisen andere Varianten Oberflächen mit Farbspuren auf, die als

Zeugnisse kreativer bzw. künstlerischer Schaffensprozesse fungieren. Zudem können Skizzen an den Wänden sowie Farbklekse auf dem Fußboden platziert werden. In dieser Form scheint das Atelier vermeintlich authentische Einblicke in die Bildentstehungsprozesse Kunstschaffender zu offenbaren: Von der Ideenfindung bis zum fertigen Werk.

Dies greift die Vorstellung spätestens ab der Moderne auf, „dass Kunstschaffende […] einen unmittelbaren, unverstellten Einblick in Kreativität ebenso wie in ihr Ich erlauben“. Außerhalb der Spielwelt ist dies ebenso an zahlreichen Beiträgen sozialer Netzwerke zu beobachten, in denen Kunstschaffende sowohl ihre Werke und Arbeitsmaterialien

​ als auch ​

sich selbst in ihren oft von Farbspuren gezeichneten Ateliers inszenieren und damit vermeintlich exklusive Einblicke in ihre künstlerische Arbeit liefern.

Im Rahmen des Gameplay​ von Die Sims 4​ sind kreative Prozesse in ein Leistungs- und Belohnungssystem eingebunden, in dem Fortschritte visualisiert und quantifiziert werden. Fähigkeiten, Kompetenzzuwachs sowie die allgemeine Befindlichkeit eines Sim sind für Spielende anhand von Statusbalken/-anzeigen transparent, ebenso wie entsprechende Abnahmen und Mangelzustände. Das Leistungsprinzip, das auf quantifizierbaren Erfolgen und Leveln basiert, kann dazu führen, dass kreative Handlungen im Spiel nach messbaren Zielen (z.B. dem Erreichen nächster Level und Karrierestufen) ausgerichtet werden müssen. Die Normierung von Kreativität durch Fortschrittsbalken oder Levelanzeigen überführt auf diese Weise den kreativen Prozess in ein System der Leistung, Messbarkeit und Belohnung.

Nach Bogost haben die Spielregeln eines digitalen Spiels, insbesondere in Verbindung mit seiner Ästhetik, Einfluss auf die Bedeutung des Spiels und das Potenzial, argumentative Strukturen zu erzeugen, Überzeugungen zu formulieren oder Ideen darzulegen. Unter Verwendung des Begriffs der prozeduralen Rhetorik beschreibt er digitale Spiele als persuasive Medien, die mithilfe ihrer Regelsysteme und Prozessstruktur Aussagen über die Welt transportieren können:

​​Procedural rhetoric is the practice of effective persuasion and expression using processes. Since assembling rules together to describe the function of systems produces procedural representation, assembling particular rules that suggest a particular function of a particular system characterizes procedural rhetoric.​

Im Hinblick auf die in Die Sims (Maxis 2000-) vermittelten Werte, wird Spielenden mittels des Regelsystems suggeriert, dass ein glückliches Leben im Spiel primär durch beruflichen Aufstieg, ökonomischen Wohlstand und schließlich durch eine ansprechendere Ausstattung gewährleistet werden könne.

Konsum- und insbesondere Leistungsdenken lassen sich ebenfalls anhand kreativer Handlungen im Rahmen der Spielmechanik nachweisen: So könnten diese als obligatorisches Mittel zum Zweck betrachtet werden, und – statt freier Entfaltung – Leistungsorientierung in Verbindung mit (Selbst-)Optimierung und monetäre Aspekte in den Vordergrund rücken. Gesteigert wird dies durch die Simulation der beruflichen Tätigkeit, zum Beispiel der Karriere als ​Maler​​*in​. ​​Im Vergleich mit anderen Laufbahnen wird diese​ in Die Sims 4​ eher schlecht bezahlt und erfordert die Fähigkeit Malerei. Wie erwähnt, können aber z.B. die an der Staffelei erstellten Werke verkauft werden. Arbeit sichert das Überleben und fungiert als reines Mittel zum Zweck, da die Sims während der Arbeitszeit das Grundstück verlassen. Spielende​ erhalten​ keinerlei Einblicke in die Tätigkeit und können allenfalls die Zeit bis zur Rückkehr beschleunigen, so dass das Gehalt und das Erreichen nächster Stufen im Fokus stehen.

Hinzukommen meritokratische Prinzipien, die suggerieren, dass ein Individuum durch Leistung und persönliche Weiterentwicklung wirtschaftlichen Erfolg sowie sozialen Aufstieg erlangt: „The story reassures us that if we work hard enough, if we are persistent enough, if we are skilled enough, we will meet with success​​​.​“​ Anhand der Betrachtung zahlreicher ​Spielb​eispiele legt Paul dar, dass meritokratische Prinzipien in Game Design, Narration und Kultur von digitale​n​ Spielen verankert ​sind​. Insbesondere die Praxis des „Levelns“, also des Aufbaus von Fähigkeiten, spielt dabei eine wichtige Rolle, indem es u.a. den Anschein weckt, dass alle Spielenden am gleichen Startpunkt beginnen und Chancengleichheit besitzen. Durch die Möglichkeit, die Bestrebungen und Merkmale eines Sim anzupassen, bietet Die Sims 4 im Vergleich zu früheren Versionen zumindest die Option, dass sich Neigungen und Affinitäten auf den Kompetenzaufbau (Leveln) auswirken können. Somit kann es vorkommen, dass im Hinblick auf die Fähigkeiten nicht zwingend alle Sims die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Insgesamt folgt das Spiel jedoch dem Prinzip: Wer viel Zeit einsetzt, z. B. fleißig malt, erreicht höhere Level und, im Zusammenspiel mit weiteren, beeinflussbaren Faktoren, auch wirtschaftlichen Erfolg und die nächste Karrierestufe.

​​K​ünstlerisch-musische bzw. kreative Tätigkeiten und ihre Ergebnisse erscheinen​ dabei​ nicht zweckfrei, sondern sind etwa im Hinblick auf den beruflichen (Karriere)​ sowie ​finanziellen Erfolg (Gehalt, Verkauf von gemalten Bildern) und die Umgebung (als Dekoration) von Bedeutung. Eine Ausnahme stellt der Einfluss auf die Zufriedenheit ​der Sims ​und – je nach Neigung – auf den Faktor Spaß dar. Allerdings erfährt dies ebenfalls eine Einbindung in das Leistungssystem, indem ein auf Dauer schlecht aufgelegter Sim als Folge weniger erfolgreich ist. Dies würde meritokratische Vorstellungen und den „kreativen Imperativ“ unterstreichen, sofern sich die Ursachen ausschließlich in persönlichen Dispositionen und Defiziten des Individuums begründet zeigten.

Toth und Riedschy haben in ihren Spielanalysen von Die Sims 4 „Ausbruchspotenziale“ aus den kapitalistischen Strukturen und dem Leistungssystem identifiziert, u.a. ​​„die Verwendung von Cheats“ sowie die „Integration spielfremder Inhalte“. Diese lassen sich ebenfalls auf Kreativität im Zusammenhang mit dem Spiel übertragen. Durch Cheats können Spielende über die Eingabe von Codes das Spiel gezielt manipulieren. So kann z. B. durch die Verwendung des Codes „motherlo​de​“ das Vermögen eines Haushalts um 50.000 Simoleons gesteigert werden, was eine Loslösung von dem beschriebenen Leistungs- und finanziellen Druck ermöglicht. Von Grundbedürfnissen abgesehen, können auf diese Weise affine Sims bei der Ausübung kreativer Tätigkeiten beispielsweise primär dem Faktor Spaß nachgehen, ohne sich nach den zeitlichen Zwängen eines erfolgreichen Arbeitstages richten zu müssen. Spielende können sich im Bau-Modus außerdem ohne finanzielle Limitierungen ausschließlich der Gestaltung von Grundstücken und Gebäuden weitgehend nach ihren Vorstellungen widmen. Im Rahmen eines Experiments fanden Toth und Riedschy heraus, dass der Einsatz von Cheats bei Sims-Spielenden etabliert ist und als normaler Bestandteil der Spielpraxis empfunden wird.

Das Thema Kreativität spielt auch außerhalb der Lebenswelt der Sims eine große Rolle für die Reihe. Denn die aktive Gemeinschaft der Spielenden macht ausgiebig von der Möglichkeit Gebrauch, eigenen Content, d.h. ​​spielfremde Inhalte zur Integration in die Sims-Welt zu kreieren (z. B. neue Objekte), und diese mit anderen (kostenfrei) online zu teilen. Spielmodifikationen (Mods) können vor dem Hintergrund der oben genannten „Ausbruchspotenziale“ als kreative Strategie wirken. Bei der „Fan-Praktik Modding werden [dabei] digitale Spiele durch Nutzer*innen verändert und erweitert.“ Mods können so zum Beispiel als Mittel dienen, um problematische Themen in digitalen Spielwelten zu identifizieren, aufzunehmen und durch entsprechende Gegenentwürfe zu entschärfen, etwa im Fall von Stereotypisierungen und mangelnder Repräsentation. Dieser Bereich stellt ein eigenständiges Themenfeld dar und wird daher an dieser Stelle nicht vertieft. Er verdeutlicht jedoch, dass die im Spiel angelegten Werte und Diskurse nicht auf die Spielwelt beschränkt bleiben. Sie können in einen Prozess des Hinterfragens und des Austauschs münden, an dem sowohl Spielende als auch Entwickler*innen beteiligt sind, die die Möglichkeit nutzen können, entsprechende Ideen in die Gestaltung der Spiele zurückfließen zu lassen.

Fazit

Gemäß den Ausführungen zum Kreativitätsbegriff folgt Die Sims 4 dem Narrativ, dass grundsätzlich jede*r kreativ tätig sein kann und je nach gewählter Karriere sein muss, zunächst unabhängig davon, ob eine Affinität oder eine Abneigung besteht und in diesem Feld Erfolge zu erwarten sind. Persönliche Dispositionen ergeben sich durch das komplexe Zusammenwirken von Bestreben, Merkmalen und Fähigkeiten, wobei Die Sims 4 ebenso den Umstand abbildet, dass sich bestimmte Neigungen und ein hohes Interesse hinsichtlich der Motivation und des Lernerfolgs positiv auswirken können. Unterschiede in der Kreativitätsförderung von Erwachsen und von Sims im Kindesalter könnten dabei weiter untersucht werden.

Es fällt auf, dass im Rahmen des Basisspiels vor allem künstlerisch-musische Aktivitäten (Schreiben, Musizieren, künstlerische Tätigkeiten) dem Feld Kreativität zugeordnet werden. Die Aktivitäten, wie das Malen, sind gekoppelt an die entsprechenden Gegenstände und stark vorgegeben. Das Atelier-Set greift mit spezifischem Mobiliar Kunstschaffender das Motiv des freien kreativen Schaffensprozesses auf.

Einerseits fordert das Spiel vor alle​m​ für die entsprechenden Karriereziele kreative Fähigkeiten, zugleich aber erscheinen Spielhandlungen zu ihrer Förderung auf eine ​​begrenzende Weise normiert und in einem an Leistung und Geld orientierten System quantifiziert. Gemäß dem Prinzip: Je mehr man übt, umso mehr wächst der Erfolg in Verbindung mit finanziellem und sozialem Aufstieg. Damit wird eine hohe Leistungsorientierung bis hin zu meritokratischen Prinzipien unter zum Teil idealisierten Rahmenbedingungen vermittelt, welche gleichzeitig in der Sims-Welt eine gewisse Chancengleichheit versprechen. Möglichkeiten zur Loslösung von jenem Leistungssystem liefert unter anderem der Einsatz von Cheats. Darüber hinaus bieten sie Spielenden Optionen zur freieren kreativen Gestaltung, indem sie etwa im Bau-Modus ihren persönlichen architektonischen Vorstellungen und Wünschen nachgehen können. Weiterführende Betrachtungen könnten sich dem Thema Modding näher widmen und etwa der Frage nachgehen, ob und inwiefern Mods auf das Thema Kreativität oder Kunst der Sims-Welt reagieren.

Medienverzeichnis

