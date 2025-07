Die Fortsetzung der Illusion mit anderen Mitteln – Panorama und Skybox

Einleitung

Im Dezember 2017 trat der Social-Media-Plattform Twitter ein Account mit dem Namen @skyboxsatellite bei. Auf seiner Seite lud dieser bis zum 13. Juni 2023 mehrmals täglich Videos hoch. Diese sehen dabei formal immer gleich aus: mit einem leichten Kameraschwenk blickt man in unwirklich leere Landschaften. Ein Overlay, das aussieht wie durch den Zielsucher einer Kamera gefilmt, mit Koordinatenangaben und dem Namen des Ortes, an dem der Satellit sich angeblich befindet, erzeugen den Eindruck, man sähe Material, das von einer Sonde in weit entfernten Welten aufgezeichnet wurde.

Bei @skyboxsatellite handelt es sich um einen automatisierten Account, der die Videos, die er postet, maschinell generiert. Dazu greift er auf verschiedene öffentlich zugängliche Skyboxen der Source Engine zurück, reißt sie aus ihrem Kontext und präsentiert sie für sich alleinstehend ohne die virtuellen Welten, von denen sie ursprünglich Teil waren.

Was dem Bot aus künstlerischer Sicht dabei gelingt, ist es, einen normalerweise wenig beachteten Aspekt von Videospielen, ihre Hintergründe, in den Vordergrund zu stellen. Skyboxen werden selten zum Gegenstand bewusster Betrachtung, weil sie nicht zu demjenigen Teil der Spielwelt gehören, mit denen Spielende interagieren. Sie dienen als Kulisse und sind deshalb meist leer und unaufgeregt gestaltet, was den Videos des virtuellen Satelliten eine bemerkenswert unwirkliche Aura verleiht.

Fast alle 3-D-Videospiele haben Skyboxen. Umso wichtiger ist es, diesen Hintergrund von Spielen in den theoretischen Vordergrund zu stellen. Ziel dieses Textes ist es, die Skybox als eine Medientechnik, genauer als Illusionstechnik, zu verstehen. Dazu wird sie mit einem anderen Medium verglichen, welches ebenfalls häufig als illusionistisch beschrieben wurde: das Panorama.

Zum Zweck dieses unwahrscheinlichen Vergleichs muss theoretische Vorarbeit geleistet werden. Da die Skybox bis dato nur selten das Objekt kulturwissenschaftlicher Untersuchung war, wird es nötig sein, zunächst ihre technische Machart zu erschließen. Zum Panorama und seinem Illusionscharakter existiert dagegen bereits viel Literatur. In diesem Text soll diese zu einer konsistenten Illusionslogik des Panoramas verdichtet werden, um die Aspekte der Illusion des Panoramas von ihren konkreten Instanziierungen zu abstrahieren. Ich meine, dass die innere Logik des Panoramas sich am besten in seinem Verhältnis zum Subjekt der Kunsterfahrung und in Verhältnis zu seinen eigenen Grenzen formulieren lässt. Der Vergleich der beiden Medientechnologien wird sich daran anschließend in einem Dreischritt vollziehen, indem sich an den Vergleich zunächst von konkreten Erfahrungen angenähert wird, um dann theoretisch zu reflektieren, welche Art von Kontinuitätsbehauptung dem Thema angemessen ist, um wiederum schließlich den Vergleich in einer Form zu präsentieren, die theoretisch befriedigend ist.

Annäherung an die Skybox als Medientechnik

Bisherige Forschung und Schwierigkeiten

Marc Bonner hat in seiner architektonischen Perspektive auf Videospiele der Skybox Aufmerksamkeit geschenkt. Er definiert:

Eine skybox (dt. Himmelsbox) ist ein kubisches oder sphärisches Volumen in Computerspielwelten, durch das der dreidimensional ausgestaltete und für die Spieler*innen erfahr- und navigierbare Bereich – die Levelstruktur – umfangen wird. Die skybox ist immer auf den Blickpunkt der Spieler*innen ausgerichtet und inszeniert mit ihrer Motivik Weite und Distanz, ähnlich einer Fototapete, mit der ein Zimmer allseitig ausgekleidet wird.

Diese Definition ist richtig, reicht aber für die Zwecke dieser Untersuchung nicht aus. Außer Bonner finden sich bedauerlicherweise kaum Autor*innen der Game Studies, die sich der Skybox intensiv zugewandt und versucht hätten, diese als Kulturtechnik der digitalen Welt zu begreifen. Wenn aber versucht werden soll, eine Linie zwischen dem Panorama und der Skybox zu ziehen, sind insbesondere technische Details von Skyboxen von Interesse.

Ein wichtiger Versuch, das Panorama mit digitalen Medien in Beziehung zu setzen, ist Oliver Graus Dissertation Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart. In dieser setzt Grau das Panorama in einen Bezug zu digitalen Medien, der Begriff Skybox fällt allerdings nicht, auch weil er sich auf virtuelle Kunst fokussiert. Dieser Text hingegen fokussiert das Videospiel als kulturelle Form, sodass hier die Skybox besondere Aufmerksamkeit verdient.

Nähert man sich dem Thema von technischer Seite, muss man feststellen, dass die Quellenlage für wissenschaftliche Arbeit dürftig ist. Der Grund dafür ist, dass Spieleentwickler ein ökonomisches Interesse haben, technische Details ihrer Produkte geheim zu halten. Auf dem sogenannten AAA-Videospielmarkt finden sich seit vielen Jahren vorwiegend Spiele, die in einem Überbietungswettbewerb einen sogenannten Fotorealismus anstreben. Grafik ist der Aspekt eines Spiels, der sich in Trailern und sonstiger Werbung am einfachsten kommunizieren lässt, was ökonomische Anreize schafft, Spiele zu entwickeln, die durch ihr Aussehen allein beeindrucken sollen. Dieses „Grafik-Wettrüsten“ der AAA-Entwickler hat zur Folge, dass kaum Quellen darüber zu finden sind, wie diese ihre Spiele visuell und damit auch ihre Skyboxen gestalten. Im Folgenden wird deswegen auf eine Spiele-Engine Bezug genommen, zu der ein digitales Handbuch für Entwickler*innen (Documentation) frei verfügbar ist.

Ein Beispiel – Skyboxen in der Source Engine

Wenden wir uns zunächst der Source Engine zu. Die von Valve entwickelte Grundlage vieler ihrer Spiele (u. a. Half Life 2, Portal, Left 4 Dead) eignet sich für die vorliegende Untersuchung, weil Valve sich entschieden hat, Modder*innen, Hobbyist*innen und 3rd-Party-Entwickler*innen Zugang zu ihr zu geben. Dementsprechend existiert mit der Source SDK Documentation ein ausführliches Wiki über die Funktionsweise der Source Engine.

In dieser gilt es, grundsätzlich 2-D- von 3-D-Skyboxen zu unterscheiden. Die 2-D-Skybox entspricht dabei dem, was klassischerweise als Skybox bezeichnet wird. Im Developer-Wiki der Source Engine ist zu lesen:

The 2D Skybox of a Source map is a static 360° background image that is rendered only through skybox tool textures. This image is composed of six materials that are drawn like the insides of an infinitely large cube that surrounds the map.

Auf einen Würfel wird also eine Textur projiziert. Es handelt sich bei Texturen für gewöhnlich um normale Bilddateien, wobei Texturen, die als Skyboxen dienen sollen, die besondere Eigenschaft haben müssen, zu einem Würfel zusammenfaltbar zu sein, ohne dass sich dabei sichtbare Nahtstellen ergeben. Abb. 2.2.a zeigt beispielhaft eine Textur, die sich auf diese Weise falten lässt.

Genauere Aufmerksamkeit verdient die Formulierung im obigen Zitat, welches die Art, wie die Engine mit der Textur verfährt, so beschreibt, dass die Engine diese anzeigt, als wäre sie die Innenfläche eines unendlich großen Würfels. Tatsächlich ist dies bereits ein Fall, in dem alltagssprachliche Ausdrücke für Gegenstände im Raum, ihre Position und ihre Ausdehnung anfangen, im digitalen Raum ihre Nützlichkeit zu verlieren. Zwei Gegenstände im virtuellen Raum können beispielsweise voreinander positioniert sein, aber dennoch kann der Gegenstand, der sich hinter dem anderen befindet, sichtbar sein, als wäre er vor diesem positioniert und würde ihn verdecken. In diesem Fall spricht man von einer falschen Render-Reihenfolge, wobei falsch hier natürlich nur meint, dass das Ergebnis nicht dem entspricht, wie sich die visuelle Wahrnehmung von Gegenständen in der physischen Welt verhält. Als Veranschaulichung dient Abbildung 2.2.c, die ein*e User*in in einem Forum postete.

Demnach ist es letztlich irrelevant und sogar irreführend, davon zu sprechen, dass eine Skybox eine bestimmte Größe hat. Da die virtuelle Kamera in den meisten 3-D-Videospielen das Geschehen stets in Form einer einzigen Zentralprojektion abbildet, würde es keinen Unterschied machen, wie weit eine Skybox entfernt ist, solange die Kamera sich stets im Mittelpunkt des virtuellen Würfels befindet und jeder sichtbare Gegenstand in der Spielwelt vor der Skybox-Textur angezeigt wird.

Zusätzlich zu der 2-D-Skybox, die bis jetzt beschrieben wurde, existiert in der Source Engine die Möglichkeit, eine 3-D-Skybox zu verwenden. Diese füllt die Lücke zwischen bespielbarer Welt und 2-D-Skybox, indem sie diejenigen Objekte repräsentiert, die im Spiel nicht begehbar sind, aber gleichzeitig im diegetischen Raum des Spiels nicht weit genug weg sind, als dass fehlende Parallaxe bei Bewegung durch das Level nicht störend auffallen würde. Es handelt sich also meist um die direkte Umgebung einer bespielbaren Levelstruktur, die selbst nicht begehbar ist. Es wäre theoretisch möglich, diese Objekte, z. B. angrenzende Gebäude, in ebenso hoch aufgelöster 3-D-Geometrie zu bauen wie die bespielbare Welt, allerdings wäre dies deutlich rechenintensiver als die Methode der 3-D-Skybox.

Diese ist in ihrer technischen Machart äußerst interessant: Neben der aktiven Levelstruktur wird eine Art Miniaturmodell der Umgebung (standardmäßig Skala 1:16) platziert. In dieser befindet sich eine virtuelle Kamera (in der Source Engine die Entität sky_camera), die sich parallel zu den Spieler*innen in der aktiven Levelstruktur bewegt. Im Rendering-Prozess, in dem das Bild generiert wird, das letztlich auf dem Bildschirm angezeigt wird, wird immer dann, wenn der Blick der Kamera die Außengrenze der bespielbaren Welt trifft, das Bild angezeigt, das die zweite Kamera im Miniaturmodell sieht. Es entsteht so der Eindruck, dass die Spielfigur in einer Umgebung steht, obwohl diese Umgebung nur als Modell (und als Abbildung eines Modells auf einer virtuellen Leinwand) existiert. Diese Außengrenze der Welt, die so als eine Art Leinwand funktioniert, heißt im Code ebenfalls Skybox, obwohl sie mit der oben besprochenen 2-D-Skybox wenig bis gar nichts zu tun hat.

Diese Art, die 3D Skybox zu gestalten, hat den Nebeneffekt, dass Spielende das 1:16-Modell der Umgebung finden können, wenn sie Cheats verwenden, um aus einem Level herauszutreten (vgl. Abb. 2.2.d–g).

Der Exkurs in die Funktionsweise der Skybox innerhalb der Source Engine hat technische Details offengelegt, die gegen Ende dieses Textes helfen werden zu verstehen, wie die Skybox ihrer Illusionslogik nach funktioniert.

Zuerst aber soll sich einem anderen Medium zugewandt werden: dem Panorama. Weil dieses – wie sich zeigen wird – als illusionstechnischer Vorläufer der Skybox begriffen werden kann, wird diese aus der Untersuchung des Panoramas heraus besser verständlich werden.

Die Illusionslogik des Panoramas

Blick ohne Subjekt

„Hat niemand mehr Lust, mit mir in ein Panorama zu gehn?“, eröffnet Max Brod seinen Essay über das Medium, das er schon als sterbend skizziert. Walter Benjamin zitiert eben diese erste Frage aus Brods Essay als erstes Zitat seiner Materialsammlung zum Panorama in seinem Passagenwerk. Das Passagenwerk ist als Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts projektiert und so ist es bezeichnend, dass er dem Panorama ein ganzes Kapitel einräumt. Auch in Benjamins autobiografischem Werk Berliner Jugend um Neunzehnhundert findet sich ein Kapitel mit der Überschrift „Kaiserpanorama“, welches einen ähnlichen Ton anschlägt wie auch Brods Essay über ein Medium an seinem Ende. Stephan Oettermanns Das Panorama – Die Geschichte eines Massenmediums macht explizit, was bei Benjamin und Brod bereits angedeutet war: „Die Geschichte des Panoramas umfasst ein Jahrhundert, das Neunzehnte – und nur dieses.“

Wir werden auf diesen Aspekt des Panoramas, seine strenge Gebundenheit an eine spezifische Zeit, noch zu sprechen kommen. Zunächst aber sollte geklärt werden, wovon bei einem Panorama die Rede ist. Bei einem Panorama handelt es sich typischerweise um ein gemaltes Bild, welches kreisförmig um eine Betrachtungsplattform montiert wird, sodass Betrachtende in allen Richtungen von dem Bild umschlossen sind. Hinzu kommen typischerweise Techniken, um dieses Kernprinzip zu ermöglichen oder zu verbessern. Panoramen befinden sich in eigens dafür erbauten Gebäuden mit ausgeklügelten Beleuchtungssystemen, die dafür sorgen, dass nur die Leinwand vom Tageslicht erhellt wird. Außerdem ist die direkte Umgebung der Plattform häufig mit einem plastisch gestalteten Vordergrund (faux terrain) umgeben, der möglichst nahtlos in die Leinwand übergeht. Der obere Rand der Leinwand wird durch eine dachartige Konstruktion über der Betrachtungsplattform für den Blick von eben dieser Plattform aus verdeckt (vgl. Abb. 3.1.a).

Oettermann liefert eine Interpretation des Mediums Panorama selbst. Im Folgenden soll darauf und auf Texte anderer Autor*innen Bezug genommen werden, um eine Interpretation des Mediums zu geben, die verstehen will, welcher Logik der Illusion das Panorama folgt.

Wie Oettermann feststellt, ist das Panorama in seiner Form Ausdruck bestimmter Denkbewegungen und Veränderungen seiner Entstehungszeit. Er bezeichnet es als „‚symbolische Form‘ eines spezifisch modernen, bürgerlichen Natur- und Weltverhältnisses […]“. Wesentliches historisches Ereignis sei dabei die „Entdeckung des Horizonts“, die Oettermann um diese Zeit (Beginn des 19. Jahrhunderts) vermutet, was er mit Zitaten aus Goethes Reisetagebüchern zu untermauern sucht. Der Horizont hat in der Weise, in der Oettermann ihn beschreibt, einen Doppelcharakter. Einerseits handelt es sich um eine mathematisch konstruierte Hilfslinie, ein Werkzeug des objektivierenden, forschenden Blicks, mit dessen Hilfe beispielsweise Navigation ermöglicht wird. Andererseits weist der Horizont auch darauf hin, dass ein Subjekt existiert, dessen Horizont er ist, denn der Horizont existiert nicht in der Welt, sondern nur in der Betrachtung derselben. Er ist immer durch einen Standpunkt bedingt. In der Darstellung des Horizonts ist in der betrachteten Welt der, die oder das Betrachtende sozusagen mit dargestellt. Oettermann beschreibt das Panorama als „Reaktion der Kunst auf die Entdeckung des Horizonts“ und fügt hinzu:

Das Panorama ist mehr als nur ästhetisches Pendant einer Naturerfahrung, es ist ein optischer Simulator, in dem diese Naturerfahrung geübt werden kann: eine Lernmaschine und ein Surrogat.

Dabei muss der Doppelcharakter der wissenschaftlich objektivierenden und gleichzeitig notwendig subjektiven Erfahrung mitgedacht werden. Im Panorama ist die Subjektivität, die Ursache des Horizonts ist, bereits in der Umgebung selbst mitgedacht, in die der Blick sich begibt. Oettermann findet die richtigen Worte dafür an späterer Stelle, wenn er schreibt, dass es sich bei einem Panorama „um eine topographisch getreue, bis ins Detail realistische Wiedergabe des faktisch Sichtbaren von einem präzise zu bestimmenden Standpunkt aus“ handelt. Das, was das Panorama darstellt, ist nicht die Welt, sondern das von einem Standpunkt aus Sichtbare. Dies ist ein zentraler Unterschied zwischen der Naturerfahrung und dem Panorama, welches eine äquivalente Erfahrung einfängt. Im Panorama ist der Standpunkt der Betrachtung in das Betrachtete bereits eingeschrieben. Man sieht nicht das, was man sieht, sondern man sieht etwas Gesehenes, das schon gesehen ist, bevor das Subjekt hinzutritt, um es erneut zu sehen.

So lässt sich die Natur, die auf den gekrümmten Leinwänden abgebildet wird, als eine verstehen, die ein Blick bereits eingefangen, gefiltert und verarbeitet hat. Der Fertigungsprozess eines Panoramas beinhaltet oftmals die Aufnahme eines bestimmten Standpunktes mithilfe einer Camera Obscura oder eines eigens dafür konzipierten Panoramagraphen. Der Prozess war in dieser Hinsicht näher an einem objektiv wissenschaftlichen Aufzeichnen. André Meyer formulierte in diesem Sinne zur Panoramakonferenz in Szeged, der Herstellungsprozess „[…] war in den Anfängen der Panoramakunst nicht primär eine künstlerische Aufgabe, sondern ein topographisches und bildnerisches Darstellungsproblem.“ Das Moment der Objektivität im Panorama erklärt wiederum, wie Oettermann das Panorama als Lernmaschine verstehen kann.

Die Frage, was das Panorama von der Natur unterscheidet, die implizit auch nach dem spezifischen Nutzen des Panoramas fragt, ist dann nicht so zu beantworten, dass das Panorama eine Naturerfahrung ermöglicht, ohne die Stadt zu verlassen, dass es also um Bequemlichkeit geht. Stattdessen handelt es sich beim Panorama um etwas, das in der Natur nicht zu finden ist: Der Blick selbst wird Objekt.

Das Panorama kann als Versuch verstanden werden, den Blick, der immer einen Standpunkt impliziert, zu verobjektivieren. Es könnte eingewandt werden, dass es sich darin vom klassischen Gemälde nicht wesentlich unterscheidet. Dem sei gegenübergestellt, dass es durchaus denkbar ist, dass dieser Aspekt ein Element aller Malerei ist, den das Panorama nur radikalisiert. Allerdings lohnt es sich doch, den Unterschied zu betonen. Im klassischen Gemälde findet die Objektivierung des Blicks nicht wie im Panorama statt, denn dort wird ein ständiges Bewusstsein darüber, dass eine Auswahl getroffen wurde, dass di*er Künstler*in einen Blick gewählt hat, erzeugt. Dies geschieht dadurch, dass der Kontrast von Werk und Welt ständig präsent ist und mitunter durch Rahmung noch hervorgehoben wird. Die Subjektivität des Sehens wird im klassischen Gemälde so nicht unsichtbar gemacht, im Panorama hingegen schon. Das Panorama sucht grundsätzlich Subjektivität zu verstecken, während das Gemälde sie unter Umständen hervorheben kann.

Den Unterschied zum klassischen Gemälde macht das Gemälde Die Gesandten von Hans Holbein dem Jüngeren (Abb. 3.1.b) deutlich. In diesem Gemälde findet sich ein für Betrachtende zunächst nicht identifizierbarer, verzerrter Streifen in der unteren Bildhälfte. Nimmt man als Betrachter*in aber den richtigen Standpunkt zum Gemälde ein, gibt sich dieses Objekt als Totenschädel zu erkennen. Das Gemälde antwortet sozusagen auf den Betrachtungsstandort und antizipiert, dass dieser sich verschieben kann. Es weist dadurch darauf hin, dass auch in der medialen Situation des Gemäldes die Subjektivität der Betrachtung eine Rolle spielt.

Dass eine Situation dieser Art im Panorama undenkbar ist, zeigt, dass das Panorama eben darauf abzielt, diese Subjektivität des Blickens unsichtbar zu machen oder zu verstecken, oder „[einen] Blick auf die Dinge zu ermöglichen, der von keiner Subjektivität getrübt [ist]“.

Die Gesandten diente Jacques Lacan als Beispiel für das, was er den „Blick“ nannte. Er bezeichnete damit einen Punkt im Objekt, an dem dieses einen Überschuss beinhaltet, an dem also das Objekt mehr ist als es selbst, weil sich Subjektivität in das Objekt selbst einschreibt. Somit verhindert dieses seltsame Element, dass Subjekte je reine Objektivität erreichen; es ist die schmerzhafte Erinnerung an diese Unmöglichkeit. Folgerichtig muss das Panorama versuchen, eben solche störenden Elemente zu eliminieren, um von Subjektivität ungetrübt zu bleiben.

Eine Logik des Panoramas ist es somit, einen Blick ohne ein Blickendes zu erzeugen, indem der Akt des Blickens mit dem Standpunkt, den dieser impliziert, in das Werk eingeschlossen und objektiviert wird. Ein bemerkenswertes Indiz dafür ist auch, dass das Medium für propagandistische Zwecke eingesetzt wurde. Ein Beispiel wäre das Sedan-Panorama in Berlin, das 1908 zugunsten eines Kaufhauses abgerissen wurde. Das patriotische Motiv aus dem Deutsch-Französischen Krieg, das Kaiser Wilhelm persönlich in höchsten Tönen lobte, war finanziert worden von belgischen Investoren, die auch der französischen Seite Abbildungen dieser Art angeboten hatten. Die propagandistische Nutzung des Panoramas setzt sich bis heute beispielsweise in der Diktatur der Demokratischen Volksrepublik Korea fort. Wie der nordkoreanische Künstler Ryom Tae Sun bei der Panoramakonferenz 2001 in Beijing formulierte, sei das erste Prinzip seiner Arbeit „[…] to show the monolithic unity of the leader, party and people representing the greatness of the leader [and] his immortal exploits […].“

Dass das Panorama seiner Logik nach versucht, einen objektiven Blick zu produzieren, passt zu der Zeit seiner Genese. Es entsteht eben in dem Moment, in dem Hegel formulierte: „Es kommt nach meiner Einsicht […] alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebensosehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken.“ Hegel griff mit dem Versuch, Subjekt und Objekt zu versöhnen, eben diese Spaltung als zentrales Problem seiner Zeit auf. Es ist also nicht undenkbar, dass das Panorama, das ein Phänomen eben dieser Epoche ist, denselben Konflikt in seiner Form verhandelt.

Im Folgenden soll noch ein zweiter, ähnlicher (und, wie sich zeigen wird, verwandter) Aspekt der Illusionslogik des Panoramas herausgegriffen werden.

Werk ohne Rahmen

Oettermanns Ausführungen über das Panorama beinhalten einen weiteren Punkt, der für die vorliegenden Zwecke relevant ist, wenn er die Illusionstechnik des Panoramas beschreibt:

Um die Illusion perfekt zu machen, mußte das Bild den Betrachter vollständig umgeben, ihn geradezu einhüllen, um ihm den Vergleich mit der Natur unmöglich zu machen.

Diesen Aspekt wiederholt er, wenn er die Erfahrung schildert, die sich im Panorama darbietet: „Nirgendwo kann der Blick, über einen Rahmen hinausschreitend, Gemaltes mit Realem vergleichen“. Oettermann beschreibt die Illusionslogik des Panoramas also im Wesentlichen als die Verunmöglichung des Vergleichs von Werk und der Welt, in der dieses Werk existiert. Worauf er dabei stößt, ist, dass das Verhältnis eines Werks zu seinem Rahmen ein problematisches oder zumindest spannungsvolles ist. Wenn die Illusion, verstanden als die „Illusion der Nicht-Medialität“, (oder im Deutschen vielleicht treffender: Unvermitteltheit) als Ideal gesetzt ist, ist klar, dass es gerade der Rahmen ist, der in der medialen Erfahrung immer wieder daran erinnert, dass es sich um eben eine solche handelt. Die Existenz eines Rahmens garantiert die Existenz von etwas außerhalb dessen, das umrahmt wird. Die Präsenz eines Außerhalb wiederum bedeutet, dass auch das Medium als Medium existiert, weil es eben nicht alles ist, was es gibt. So wird der Rahmen zum Problem, insofern eine ‚Illusion der Unvermitteltheit‘ angestrebt wird.

Oettermanns Formulierung vom Vergleich zwischen Natur und Werk birgt das Risiko, sich in Fragen nach deren präziser Unterscheidung zu verlieren. Es ist theoretisch ertragreicher, sich darauf zu beschränken, dass die Abschaffung des Rahmens darauf abzielt, den Mediencharakter der Erfahrung zu verschleiern, worin auch immer dieser bestehen mag und ungeachtet der Frage, ob es ein Außerhalb des Medialen (ein Unvermitteltes) gibt oder wie ein solches zu beschreiben wäre. Anders ausgedrückt: Im Begriff des Rahmens kann die Begrenztheit eines Mediums als dem Medium immanent gedacht werden, was die ontologisch kostspielige Konstruktion von Dualismen wie ‚Werk‘/‚Natur‘ überflüssig macht.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Illusionslogik des Panoramas darin besteht, seine Medialität zu verschleiern, indem der Rahmen als immanentes Zeichen der Grenze des Mediums abgeschafft wird. Für diese Theorie spricht vor allem die Präsenz des faux terrain (die plastische Umgebung zwischen Leinwand und Beobachtenden) in so gut wie allen Panoramen. Für die Idee eines ‚Rundumgemäldes‘ oder die Verunmöglichung des Vergleichs von Welt und Werk allein wäre dieses nicht notwendig. Ist die Idee (bzw. das Ideal) hinter dem Panorama allerdings die Abschaffung des Rahmens, so ist das faux terrain eine Komponente, die aus dieser Logik des Mediums folgt.

Das Ziel des Panoramas ist seiner Logik nach die Illusion eines grenzenlosen Mediums. In diesem Sinne formuliert Meyer, dass das grundsätzliche Darstellungsproblem hierbei sei, „[einen] begehbaren Bildraum zu gestalten, der weder Anfang noch Ende hat, und der das Paradoxe eines geschlossenen und zugleich unendlichen erweiterbaren Bildinhalts darstellt.“ Selbstverständlich muss dieser Versuch scheitern, denn wenn es eine Welt gibt und in dieser Welt – als ein Teil von ihr – einen abgegrenzten Bereich, den man als das bezeichnet, was innerhalb eines Mediums stattfindet, dann ist es nicht denkbar, dass es nicht einen Rand des Mediums geben muss.

Im Panorama zeugen von dieser Unmöglichkeit all die Orte, an denen die illusionistische Strategie der Umhüllung an den Regeln der Realität scheitern. Im Panorama Altötting steht eine auffällige Säule in der Mitte des Raumes und nimmt dabei irritierenderweise eben den zentralen Punkt ein, von dem aus der Blick in jede beliebige Richtung perspektivisch korrekt simuliert worden wäre. Überdachung und Boden der Besucherplattform kaschieren die Unvollständigkeit des Bildes. Versuche, das Panorama zur Innenseite einer Kugel zu vervollständigen, scheitern an der physischen Notwendigkeit eines Eingangs und eines Bodens, wovon die Innovation der Georamen zeugt (Abb. 3.2.a).

Es könnte spekuliert werden, dass die perfekte Vollendung in dieser Logik eine innen bemalte hohle Kugel wäre, die niemand je betreten und in die kein Licht dringen kann. Menschen könnten das Werk dann zwar nicht begutachten, aber immerhin in dem Wissen leben, dass in dieser Kugel die perfekte Illusion existiert. Dieses Gedankenexperiment in Form einer reductio ad absurdum zeigt: Das Werk ohne Rahmen würde interessanterweise exakt dort existieren, wo der Blick ohne Blickenden existiert, denn in dieser hypothetischen Kugel ist ein Blick abgebildet, von dem jede Art von blickendem Subjekt ausgeschlossen sein muss.

An dieser Stelle zeigt sich eine unwahrscheinliche Parallele: In einer seiner letzten Schriften versucht Jean Baudrillard nochmals den Vorgang zu beschrieben, in dem er die menschliche Entwicklung begriffen sieht: „Am Ende dieses unaufhaltsamen Prozesses, der zu einem vollkommen objektiven Universum führt […], gibt es kein Subjekt mehr, niemanden mehr, um dieses Universum zu sehen.“ Dass ausgerechnet Baudrillard, dessen Name fest mit dem digitalen Zeitalter verbunden ist, auf eine ähnliche (ich meine: die selbe) Fährte gelangte wie auch dieser Text bei der Untersuchung des Panoramas, darf mit Blick auf das Vorhaben, dieses mit der digitalen Form des Videospiels in Verbindung zu bringen, optimistisch stimmen.

Skybox und Panorama

Illusionsbrüche – Annäherung an einen Vergleich

Der Vergleich zwischen Skybox und Panorama lässt sich am besten angehen, indem nicht die Momente der regulären beabsichtigten Kunsterfahrung untersucht werden, die sich in den beiden Medien stark unterscheiden. Die Erfahrung, andächtig und in (zumindest äußerlich) vollkommener Passivität von einem Panorama „überwältigt“ zu werden, ist mit der interaktiven Erfahrung im Videospiel kaum vergleichbar. Interessanterweise gleichen sich die Erfahrungen aber in dem Moment, in dem die Illusion gebrochen wird, in dem die Eindrucks-Apparate nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten.

In Bezug auf das Panorama bietet sich ein solcher Moment, wenn man das Panorama Altötting besucht. Dort wird Besucher*innen Zugang zu einem Rundgang unter dem faux terrain geboten. Abb. 4.1.a Zeigt einen Blick auf die Leinwand aus dieser Perspektive.

Aus dieser Sicht zeigt sich das Panorama als technische Konstruktion. Die Leinwand selbst ist ihrer Aura beraubt und hat ihre Macht über Betrachtende verloren, weil die Perspektive nicht mehr stimmt. Der abgebildete Horizont stimmt nicht mehr mit der Stelle überein, an der Betrachtende ihren eigenen Horizont verorten würden. Die Perspektive, die die Abbildung konstruiert – die Linien, die sie Betrachtenden entgegen projiziert – läuft sozusagen ins Leere.

Das Äquivalent dieser Perspektive im Videospiel ist das Thema des Frühwerks des schwedischen Künstlers Christoffer Zetterstrand, von dem die Gemälde, die sich im Videospiel Minecraft finden lassen, stammen. Wie er in einem Vortrag für das Smithsonian American Art Museum erzählt, entdeckte er, dass er im Videospiel Counterstrike (basierend auf der oben beschriebenen Source Engine) nach einem Tod zwar nicht mehr mit der Spielwelt interagieren, sich aber in ihr frei bewegen konnte, um seinen Teamkollegen zuzusehen. Dieser Free-Look-Modus erlaubte es ihm aber auch, durch Objekte und Levelgeometrie sozusagen hindurchzufliegen. Seinen ersten Eindruck von dieser bemerkenswerten Erfahrung schildert er so: